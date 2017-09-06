ACIREALE: ASSALTO AL DISTRIBUTORE ARRESTATI QUATTRO RAPINATORI

Nel corso della notte, agenti delle Volanti traevano in arresto LITRICO Giuseppe Classe (1993), CONDORELLI Andrea (classe 1979), VACCALLUZZO Serafino (classe 1991) ed il minore D.A. (classe 2000) per...

Intorno alle ore 3:00, giungeva in Sala Operativa segnalazione di una rapina appena consumata ai danni di un bar tabacchi annesso al distributore di carburanti “Esso”, ubicato lungo la SS 114 nel comune di Acireale. A compiere la rapina erano stati quattro individui a bordo di autovettura Opel Astra di colore grigio. Due di loro con il volto travisato con bandane, di cui uno armato di piccozza di quelle usate per l’edilizia, scesi dall’auto erano entrati nel bar, minacciando i presenti, e in particolare il cassiere, per farsi consegnare delle sigarette. Tuttavia, nella fretta di dover portare a compimento l’azione criminosa per la presenza di numerosi avventori, si accontentavano di arraffare solo alcune confezioni di gelati dal banco frigo per poi scappar via in direzione Capo Mulini, insieme agli altri complici che li attendevano fuori. Appresa la nota radio, le pattuglie sul territorio si predisponevano in punti nodali della città, in attesa dell’eventuale transito dei rapinatori.

Poco dopo, la Volante che presidiava la circonvallazione intercettava, in via Usodimare, l’autovettura segnalata con a bordo i quattro malfattori.

Subito bloccata, all’interno della vettura veniva rinvenuta la refurtiva, la piccozza e arnesi atti allo scasso. Condotti in Questura in stato di arresto e adempiute le formalità di rito, i tre maggiorenni, su disposizione del P.M. di turno, venivano rinchiusi lella casa Circondariale Piazza Lanza, mentre il minorenne veniva condotto presso il C.P.A. in via Raimondo Franchetti. Va segnalato che quest’ultimo, residente nel rione Librino, in data 28 gennaio 2015, all’epoca quattordicenne, faceva parte del commando che assaltò al bar tabacchi annesso all’area di servizio ENI in tangenziale, dove, a seguito di conflitto a fuoco con personale di polizia in borghese, fu ferito gravemente alla testa.