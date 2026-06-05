ACIREALE, AUDI SI RIBALTA DOPO UN VIOLENTO SCONTRO ALL’INCROCIO

Traffico paralizzato nel tardo pomeriggio. Sul posto Polizia Locale e personale del 118 per i soccorsi e i rilievi del caso

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di ieri ad Acireale, dove un incidente stradale ha provocato pesanti disagi alla circolazione nel cuore della città.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18:30 all'incrocio tra via Paolo Vasta e via Giovanni Verga. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente e, a seguito dell'impatto, una Audi si è ribaltata su un fianco, finendo al centro della carreggiata.

L'incidente è avvenuto in una fascia oraria caratterizzata da un intenso traffico veicolare, con conseguenti rallentamenti e lunghe code che hanno interessato gran parte della zona circostante.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Acireale, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e nella gestione della viabilità, particolarmente complessa a causa della posizione dei veicoli coinvolti.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alle persone rimaste coinvolte nello scontro. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

La circolazione continua a procedere con difficoltà in attesa della rimozione dell'Audi ribaltata e del ripristino delle normali condizioni di viabilità. Le autorità stanno lavorando per consentire il più rapido ritorno alla normalità e per chiarire le responsabilità dell'incidente.