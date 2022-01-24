ACIREALE: BECCATO DAI CARABINIERI MENTRE TENTA DI RUBARE IL CATALIZZATORE DI UNA MARMITTA

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato un 31enne del posto perché gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato.Alle prime luci dell’a...

A cura di Redazione 24 gennaio 2022 16:04

