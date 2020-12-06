ACIREALE: CADE UN GROSSO ALBERO SU UN’AUTO, SOCCORSE LE TRE PERSONE ALL'INTERNO DAI VIGILI DEL FUOCO
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è intervenuta oggi, intorno alle 16,00, in via Turchia, 19 ad Acireale per il cedimento e la caduta di una grossa pianta, verosimilmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche.
La pianta ha completamente ricoperto un’autovettura che transitava in quel momento, intrappolando all’interno le tre persone che la occupavano.
I Vigili del Fuoco hanno soccorso e liberato gli occupanti della vettura, rimasti fortunatamente illesi, rimuovendo la grande pianta e mettendo in sicurezza i luoghi.
ALBERO CADUTO SULL'AUTOSTRADA A18
A causa delle avverse condizioni meteo della mattinata di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale è
intervenuta anche sull’autostrada A18 al km 61,400 per rimuovere un albero caduto sulla carreggiata in direzione Messina e rimettere in sicurezza i luoghi.