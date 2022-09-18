ACIREALE . COLTIVAZIONE DI MARIJUANA A CONDUZIONE FAMILIARE: ARRESTATO PADRE E DENUNCIATO FIGLIO MINORENNE.

I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato un pregiudicato 46enne del posto e denunciato a piede libero il figlio minorenne, per “coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacent...

I Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato un pregiudicato 46enne del posto e denunciato a piede libero il figlio minorenne, per “coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nell’ambito di un’attività di rastrellamento al fine di contrastare la coltivazione di marijuana nei campi agricoli in località Mascariello del Comune di Giarre, i Carabinieri hanno rinvenuto una piantagione di canapa indiana ben occultata tra la fitta vegetazione.

I militari hanno effettuato un servizio di appiattamento ed osservazione per diverse ore, al termine del quale hanno visto giungere sul posto il 46enne in compagnia del figlio minorenne, che equipaggiati con bidoni colmi d’acqua si sono adoperati ad innaffiare le piante.

Sul posto i Carabinieri hanno rinvenuto 29 piante di marijuana oltre che attrezzi agricoli, concimi e materiale strumentale alla coltivazione.

Il 46enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.