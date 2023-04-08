ACIREALE. CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ DIFFUSA NEL TERRITORIO: DENUNCE E SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.

I Carabinieri della Compagnia di Acireale sono stati impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa, dei reati contro il patrimonio e delle condotte illecite alla guida, nel centro ed in...

I Carabinieri della Compagnia di Acireale sono stati impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa, dei reati contro il patrimonio e delle condotte illecite alla guida, nel centro ed in corrispondenza dei principali snodi viari.

Nel corso del servizio i Carabinieri sono intervenuti presso un complesso di alloggi di edilizia popolare dove è stata segnalata l’intrusione di una donna in uno degli appartamenti dove i militari hanno trovato effettivamente una donna che stava traslocando.

Dopo aver ricostruito l’accaduto i Carabinieri hanno accertato che la donna, una 34eenne del posto, denunciata per “danneggiamento e violazione di domicilio”, approfittando dell’assenza dell’anziano proprietario ricoverato in ospedale, aveva danneggiato la porta d’ingresso principale ed aveva già trascinato fuori dall’abitazione alcuni mobili e masserizie dell’anziano con lo scopo di occupare l’immobile.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale i militari dell’Arma hanno denunciato per “guida in stato di ebbreza” un 25enne di Acireale sorpreso alla guida della propria autovettura, un’Audi A4, con un tasso alcolemico nel sangue misurato, dopo la sottoposizione all’alcool test, superiore alla soglia di 0,8 g/l.

All’esito delle diverse perquisizioni effettuate durante i controlli, due giovani del posto sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana e sono stati pertanto segnalati, quali assuntori, alla locale Prefettura.

In tela contesto operativo sono state controllate anche diverse persone sottoposte a misure cautelari presso le proprie abitazioni riscontrando per tutti la regolare presenza in casa.

Al termine delle attività i Carabinieri hanno identificato una sessantina di persone e sottoposto a controllo una trentina di veicoli sanzionando una decina di automobilisti indisciplinati per violazioni al C.d. S. (mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente o con patente scaduta, omessa revisione periodica, mancato uso del casco protettivo e violazione della segnaletica stradale).