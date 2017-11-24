ACIREALE: COPPIA DI CONIUGI TROVATA MORTA IN CASA
Una coppia di anziani coniugi e' stata trovata morta nella propria abitazione a Stazzo, frazione a mare di Acireale.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i sanitari del servizio di emergenza 118...
A cura di Redazione
24 novembre 2017 17:19
Una coppia di anziani coniugi e' stata trovata morta nella propria abitazione a Stazzo, frazione a mare di Acireale.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i sanitari del servizio di emergenza 118.
Secondo i primi accertamenti per entrambi si tratterebbe di morte naturale. In ogni caso, si attendono gli accertamenti del medico legale.
IN AGGIORNAMENTO