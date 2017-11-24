95047

ACIREALE: COPPIA DI CONIUGI TROVATA MORTA IN CASA

Una coppia di anziani coniugi e' stata trovata morta nella propria abitazione a Stazzo, frazione a mare di Acireale.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i sanitari del servizio di emergenza 118...

A cura di Redazione Redazione
24 novembre 2017 17:19
ACIREALE: COPPIA DI CONIUGI TROVATA MORTA IN CASA -
Dintorni
Condividi

Una coppia di anziani coniugi e' stata trovata morta nella propria abitazione a Stazzo, frazione a mare di Acireale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i sanitari del servizio di emergenza 118.
Secondo i primi accertamenti per entrambi si tratterebbe di morte naturale. In ogni caso, si attendono gli accertamenti del medico legale.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047