ACIREALE: CROLLA INTONACO DAL TETTO DEL DUOMO DURANTE MATRIMONIO: DUE FERITI

Un trentenne portatore di handicap e un bambino di un anno sono rimasti feriti, in maniera non grave nel crollo di un pezzo di intonaco dalla forma circolare, dal diametro di un metro, dal tetto del Duomo di Acireale. In chiesa si stava celebrando un matrimonio. La funzione è stata sospesa ed è ripresa dopo che la zona della chiesa interessata dal crollo è stata messa in sicurezza dalla polizia del locale commissariato. L'uomo, con una vasta ferita lacero contusa alla testa, e il bambino, apparentemente senza lesioni, sono stati portati con un'ambulanza nell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Altre tre persone sono state medicate sul posto.