ACIREALE: CROLLA INTONACO DAL TETTO DEL DUOMO DURANTE MATRIMONIO, IL BIMBO IN CODICE ROSSO

Il piccolo che ha riportato un trauma cranico grave con frattura scomposta pluriframmentaria dell'osso frontale è stato trasferito d'urgenza, con un elicottero del 118, al Policlinico di Messina. E' ricoverato nel reparto di terapia intensiva con la prognosi riservata. I suoi genitori sono stati condotti a Messina con una volante della poliizia di Stato del commissariato di Acireale.

Il piccolo era nel passeggino con i genitori mentre nella chiesa si stava celebrando un matrimonio.

Al Cannizzaro di Catania si trova l'uomo, portatore di handicap, in codice giallo, anche lui colpito dall'intonaco, che ha riportato un trauma cranico e ferite lacero contuse.

Il Duomo è stato dichiarato agibile dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona del Duomo interessata dal crollo, la navata sinistra della chiesa. Sul post è intervenuto personale del commissariato della polizia di Stato di Acireale che ha avviato le indagini coordinate dalla Procura di Catania.