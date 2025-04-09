ACIREALE: DUE DONAZIONI DI CORNEE IN CINQUE GIORNI, UN GESTO DI SPERANZA E SOLIDARIETÀ

In cinque giorni due prelievi di cornee all’Ospedale di Acireale. A donare sono stati una donna di 26 anni e un uomo di 40 anni, deceduti in seguito a gravi condizioni di salute presso l’Ospedale di A...

In cinque giorni due prelievi di cornee all’Ospedale di Acireale. A donare sono stati una donna di 26 anni e un uomo di 40 anni, deceduti in seguito a gravi condizioni di salute presso l’Ospedale di Acireale.

“Esprimo a nome della Direzione Strategica la gratitudine ai donatori e alle loro famiglie, che in un momento di dolore scelgono di dare speranza ad altri – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Questo gesto di solidarietà rappresenta un valore fondamentale per tutta la comunità e testimonia l’importanza della cultura del dono. Ringraziamo, inoltre, il Centro regionale trapianti e tutto il personale sanitario dell’Ospedale di Acireale coinvolto nel processo per il loro impegno e la loro professionalità nel rendere possibile questo percorso di vita“.

La donazione delle cornee rappresenta un atto di grande rilevanza sociale, offrendo a persone con gravi patologie oculari l’opportunità di recuperare la vista e migliorare significativamente la qualità della loro vita.

Il processo di donazione è stato gestito dal coordinatore aziendale trapianti, Marialuisa Granata, con il Centro regionale trapianti, diretto da Giorgio Battaglia; e il supporto della Direzione Medica del Presidio, diretta da Rosario Cunsolo; del direttore del Dipartimento per l’emergenza, Giuseppe Rapisarda; e dell’UOC di Oculistica, diretta da Giuseppe Scalia. La valutazione e il prelievo delle cornee sono stai eseguiti dai dirigenti oculisti Maurizio Russo e Lucia Meli.

Le cornee sono state trasferite presso la Banca degli occhi di Mestre.