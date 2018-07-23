95047

ACIREALE: FIAMME ALLA TIMPA VICINO ALLE CASE

Un incendio si sta sviluppando in questo momento alla Timpa di Acireale, in zona Acque Grandi-Santa CaterinaLe fiamme alimentate dal vento caldo, sta interessando il territorio.Paura  per le abitazion...

23 luglio 2018 13:56
Un incendio si sta sviluppando in questo momento alla Timpa di Acireale, in zona Acque Grandi-Santa Caterina

Le fiamme alimentate dal vento caldo, sta interessando il territorio.

Paura  per le abitazioni vicine.

Sul posto i soccorsi.

 

