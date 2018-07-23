ACIREALE: FIAMME ALLA TIMPA VICINO ALLE CASE
A cura di Redazione
23 luglio 2018 13:56
Un incendio si sta sviluppando in questo momento alla Timpa di Acireale, in zona Acque Grandi-Santa Caterina
Le fiamme alimentate dal vento caldo, sta interessando il territorio.
Paura per le abitazioni vicine.
Sul posto i soccorsi.