ACIREALE FOLLIA IN CHIESA LITE TRA PARENTI, CARABINIERE INTERVIENE. FERITO ALLA TESTA DA UN COLPO DI PISTOLA: È GRAVE
Un brigadiere dei carabinieri di 43 anni è stato ferito gravemente alla testa con un colpo di pistola durante una lite scoppiata, sul sagrato di una chiesa a Santa Maria degli Ammalati, frazione di Acireale, nel Catanese.
Il sottufficiale, fuori dal servizio, è intervenuto per sedare una lite tra due delle famiglie presenti per la somministrazione del sacramento della prima comunione.
Uno dei 'contendenti' ha estratto una pistola ed ha esploso un colpo centrando il brigadiere alla testa.
Il sottufficiale è ricoverato con la prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania.