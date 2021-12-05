ACIREALE . FUCILE E PISTOLA IN CAMERA DA LETTO: DENUNCIATI DUE FRATELLI
I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno denunciato due fratelli del posto di 39 e 53 anni, perché ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi comuni da sparo.Nel quadro delle at...
I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno denunciato due fratelli del posto di 39 e 53 anni, perché ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi comuni da sparo.
Nel quadro delle attività finalizzate al censimento delle armi da fuoco ed alla verifica delle relative modalità di custodia, i militari della locale Stazione hanno svolto una verifica presso i detentori di armi.
In particolare i due fratelli denunciati, nella camera da letto del padre defunto nello scorso mese di maggio, detenevano un fucile automatico cal. 12 ed una pistola Beretta cal. 7,65, tra l’altro non sottoposti ad una corretta detenzione all’interno strutture corazzate e comunque accessibili ai presenti.