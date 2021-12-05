ACIREALE . FUCILE E PISTOLA IN CAMERA DA LETTO: DENUNCIATI DUE FRATELLI

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano hanno denunciato due fratelli del posto di 39 e 53 anni, perché ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi comuni da sparo.Nel quadro delle at...

A cura di Redazione 05 dicembre 2021 12:46

