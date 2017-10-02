ACIREALE: GATTINO INTRAPPOLATO DENTRO UN PALO DELL’ENEL, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO - FOTO
A cura di Redazione
02 ottobre 2017 16:15
Nel primo pomeriggio la squadra dei Vigili del Fuoco di Acireale è stata impegnata per il salvataggio di un gattino che era rimasto intrappolato all’interno di un palo dell’Enel.
Dopo il distacco dell’energia elettrica e tramite un foro praticato sul palo, il gattino è stato liberato, e consegnato alla mamma gatta.
