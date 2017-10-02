ACIREALE: GATTINO INTRAPPOLATO DENTRO UN PALO DELL’ENEL, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO - FOTO

Nel primo pomeriggio la squadra dei Vigili del Fuoco di Acireale è stata impegnata per il salvataggio di un gattino che era rimasto intrappolato all’interno di un palo dell’Enel.Dopo il distacco dell’...

Nel primo pomeriggio la squadra dei Vigili del Fuoco di Acireale è stata impegnata per il salvataggio di un gattino che era rimasto intrappolato all’interno di un palo dell’Enel.

Dopo il distacco dell’energia elettrica e tramite un foro praticato sul palo, il gattino è stato liberato, e consegnato alla mamma gatta.