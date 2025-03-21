Acireale, giovane spacciatore arrestato: sequestrati droga e contanti

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati connessi agli stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Acire...

In particolare, verso le 06:00, la “gazzella” si trovava nei pressi di via Ludovico Ariosto, periferia ovest della città, quando ha scorto e riconosciuto a bordo di uno scooter il giovane, già noto per vicende legate allo spaccio di droghe.

L’equipaggio ha, quindi, deciso di fermarlo per un controllo accorgendosi, tuttavia, che prima di fermarsi come gli era stato intimato, il ragazzo aveva nascosto velocemente qualcosa nella tasca del giaccone.

Insospettiti e decisi ad andare a fondo per capire cosa stesse nascondendo, i Carabinieri si sono avvicinati a lui, ma il 19enne ha di colpo gettato in terra il motorino, scappando a piedi.

I militari dell’Arma, però, sono riusciti a raggiungerlo a poche decine di metri, e il giovane a quel punto ha inutilmente tentato di disfarsi di ciò che aveva prima nascosto in tasca, un contenitore in ferro, gettandolo in terra.

Bloccato e messo in sicurezza il ragazzo, i militari dell’Arma hanno dunque recuperato anche quell’astuccio che conteneva ben 20 dosi di cocaina per un peso di più di 6 grammi. Nella tracolla, invece, il giovane pusher aveva riposto i guadagni di quell’illecita attività, ovvero quasi 400 €.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 19enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, mentre droga e banconote sono state sequestrate.