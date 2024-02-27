ACIREALE GRAVE 12 ENNE, INVESTITO DA AUTO MENTRE ATTRAVERSA STRADA CON I GENITORI

Un 12enne è stato investito da una Fiat Panda mentre attraversava la strada, con i genitori, ad Acireale.L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri.Il ragazzo, che ha riportato un trauma cranic...

Un 12enne è stato investito da una Fiat Panda mentre attraversava la strada, con i genitori, ad Acireale.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri.

Il ragazzo, che ha riportato un trauma cranico e delle fratture multiple alla testa, è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. I medici si sono riservati una rivalutazione del quadro clinico dopo le prossime 24 ore.

Il 12enne soccorso da personale del 118 è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è entrato in codice rosso per politrauma.

E' stato preso in carico dal Trauma center dove, oltre alle visite specialistiche e agli esami diagnostici, è stato operato per la sutura delle ferite.

Oggi, per il trauma cranico subito nell'incidente, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi di Nesima, dove è ricoverato.

Sul posto per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Acireale.