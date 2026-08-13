Acireale, grave incidente ieri sulla Provinciale per Riposto: tre feriti, uno è in prognosi riservata

Violento scontro tra una Fiat e un Suv Volvo nella curva di Santa Maria La Scala

ACIREALE – Grave incidente stradale ieri mattina lungo la strada Provinciale per Riposto, nel territorio di Acireale, all’altezza di Santa Maria La Scala.

Lo scontro è avvenuto nel tratto caratterizzato da una stretta curva a gomito, conosciuta nella zona come “curva a Vavalagio”, nei pressi di un noto ristorante.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat e un Suv Volvo si sono scontrati quasi frontalmente durante una manovra in curva. L’impatto è stato particolarmente violento.

Tre le persone rimaste ferite. Ad avere la peggio sarebbero stati gli occupanti della Fiat. Secondo le prime informazioni, il conducente e il passeggero che si trovava al suo fianco avrebbero riportato le conseguenze più serie dell’impatto.

In particolare, le condizioni del conducente della Fiat sarebbero giudicate gravi: l’uomo è stato trasferito d’urgenza al Pronto soccorso e, secondo le prime notizie, per lui sarebbe stata disposta la prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte e disposto il trasferimento dei feriti in ospedale per ulteriori accertamenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Acireale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e i rilievi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra il semaforo di Bellavista e l’incrocio che conduce a Santa Maria La Scala, con conseguenti disagi alla circolazione.

La dinamica dello scontro e le condizioni dei feriti sono ancora in fase di accertamento.