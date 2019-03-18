95047

ACIREALE: INCENDIO FURGONE CON BOMBOLE DI OSSIDO DI ETILENE E ACETILENE

Un incendio ha completamente distrutto, attorno alle 15.30 di oggi pomeriggio nei pressi della chiesa di Santa Maria Ammalati (Acireale), un furgone officina che conteneva bombole di ossido di etilene...

18 marzo 2019 16:52
Un incendio ha completamente distrutto, attorno alle 15.30 di oggi pomeriggio nei pressi della chiesa di Santa Maria Ammalati (Acireale), un furgone officina che conteneva bombole di ossido di etilene e di acetilene e sta impegnando diverse unità operative dei vigili del fuoco di Catania, Acireale e Riposto e il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) della Sede Central

L'incendio si è sviluppato, per cause ancora in fase di accertamento, mentre si stavano eseguendo lavori di saldatura su strada.

I Vigili del fuoco sono ancora sul posto per i necessari accertamenti e per la messa in sicurezza del furgone e del sito.

