ACIREALE, INCENDIO IN UNA VILLETTA NELLA ZONA DI PIANO D'API: NESSUN FERITO

È divampato nel tardo pomeriggio di ieri un incendio in una villetta nella zona di Piano D'Api nel Comune di Acireale.

L'abitazione costituita da un pian terreno e un primo piano è andata parzialmente distrutta. Le fiamme sono arrivate fino al tetto. Numerose squadre di vigili del fuoco sia del comando provinciale di Catania che del distaccamento di Riposto sono intervenute e hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme.

I proprietari della villetta non errano in casa al momento dell'incendio. Sono ancora da accertare le cause che hanno fatto divampare il rogo all'interno dell'abitazione.