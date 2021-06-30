ACIREALE. LUI E LEI UNITI NELLA VITA E NEL … FURTO DI LIMONI

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, nella flagranza, hanno arrestato un 29enne perchè ritenuto resoponsabile di furto aggravato, nonché denunciata per il medesimo reato una 27enne, entram...

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, nella flagranza, hanno arrestato un 29enne perchè ritenuto resoponsabile di furto aggravato, nonché denunciata per il medesimo reato una 27enne, entrambi catanesi.

La continua attività di prevenzione per arginare il fenomeno dei furti nelle aree agricole ha fornito, ancora una volta, positivi risultati in termini di contrasto a tale reato.

In particolare, la tempestiva segnalazione di un cittadino ha consentito l’immediato intervento della pattuglia su un verosimile furto in atto all’interno di una proprietà privata, sita nella frazione acese di Pozzillo.

I militari giunti sulla via Provinciale per Riposto hanno effettivamente sorpreso i due, che sono conviventi tra loro, i quali, dopo aver divelto una porzione di rete metallica di recinzione, erano penetrati all’interno del fondo agricolo ed avevano già asportato dalle piante circa 100 chilogrammi di limoni “verdello”.

Entrambi non hanno opposto alcuna resistenza e, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. (g/t)