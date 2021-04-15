ACIREALE, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SI RIBALTA SU UN LATO

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta oggi pomeriggio attorno alle 14,30 per un incidente stradale verificatosi lungo la via Is...

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta oggi pomeriggio attorno alle 14,30 per un incidente stradale verificatosi lungo la via Ispica ad Acireale.

Un uomo ha perso il controllo della propria auto per cause in corso di accertamento ed ha urtato violentemente contro un palo della pubblica illuminazione elettrica ed una colonnina di gas metano, danneggiandoli. Il mezzo si è adagiato su un fianco.

Si è provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e transennare la strada. Sul posto sono intervenuti i tecnici della società del gas, la Polizia Locale e personale sanitario del Servizio 118 con un ambulanza. Il ferito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale.