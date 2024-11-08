ACIREALE. PICCHIA I GENITORI E LA SORELLA PER OTTENERE SOLDI, ARRESTATO

Su disposizione della Procura, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini prel...

Su disposizione della Procura, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, nei confronti di un uomo di 23 anni di Acireale, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione a una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento della difesa, elementi che dimostrerebbero la responsabilità dell’uomo per una serie di fatti allo stesso contestati.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine e di riscontro, eseguita secondo le norme e le direttive che regolano i reati da “codice rosso”, ed è scaturita da alcune denunce presentate al Commissariato di Acireale dalle vittime che hanno riferito dei comportamenti violenti e vessatori messi in atto dall’uomo all’interno del proprio nucleo familiare e in particolare nei confronti dei propri genitori e della sorella fino a indurre questi ultimi a rivolgersi alla Polizia di Stato.

Secondo quanto riferito dalle vittime, il 23enne avrebbe sottoposto, quotidianamente, i familiari ad aggressioni fisiche e verbali, mettendo le mani al collo della madre e colpendo il padre e la sorella con calci e pugni, al punto tale da indurre i genitori dell’uomo ad affittargli una casa in un altro comune del catanese per tenerlo distante da loro per sfuggire alle continue sfuriate e aggressioni.

Purtroppo, anche questo tentativo si sarebbe rivelato vano dal momento che il giovane avrebbe continuato nelle sue condotte aggressive, spesso conseguenti a richieste di denaro non soddisfatte.

Alla luce dei fatti e sulla scorta delle risultanze investigative, considerata anche la convergenza delle dichiarazioni dei testimoni, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Catania, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere cui gli agenti del Commissariato di Acireale hanno proceduto a dare debita esecuzione, conducendo il 23enne alla Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.