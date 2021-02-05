ACIREALE, POSITIVO AL COVID BECCATO MENTRE PESCA, DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, hanno denunciato un catanese di 44 anni, perché ritenuto responsabile di delitti contro la salute pubblica.I militari, mentre stavano...

I militari, mentre stavano transitando sul lungomare della frazione Stazzo del comune di Acireale, nel corso di un servizio di pattuglia hanno notato la presenza dell’uomo che stava pescando all’interno della locale area portuale.

In particolare l’equipaggio, dopo aver proceduto all’identificazione dell’uomo, ha appurato che egli avrebbe dovuto trovarsi in isolamento domiciliare perché affetto dal Covid-19, motivo per il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.