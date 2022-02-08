ACIREALE, POSITIVO AL COVID E SOTTOPOSTO AI DOMICILIARI PASSEGGIAVA IN STRADA: DENUNCIATO
I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno denunciato un 31enne di Acireale in quanto gravemente indiziato di evasione e per aver violato le disposizioni in materia di contenimento della pandemia.
Nella mattinata i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo hanno subito riconosciuto il 31enne, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, mentre passeggiava a piedi in via Ludovico Ariosto senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi dalla sua abitazione.
Alle successive verifiche i militari hanno accertato che l’uomo risultava peraltro censito nell’elenco dell’Asp di Catania quale soggetto sottoposto a regime di quarantena in quanto positivo al covid-19, positività peraltro confermata dall’effettuazione presso il locale hub di un test antigenico rapido. L’uomo è stato ricondotto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.