ACIREALE. RAPINA UNA FARMACIA, SORPRESO COL BOTTINO MENTRE RIENTRAVA A CASA
Nella serata di venerdì la Polizia di Acireale ha tratto in arresto un uomo di 46 anni resosi responsabile di rapina pluriaggravata ai danni di una farmacia. Intorno alle ore 19:00, i poliziotti della Squadra Investigativa e in servizio di Volante del Commissariato di Acireale, a seguito di segnalazione presso il 112 NUE, si recavano presso la Farmacia in via Vittorio Emanuele II.
Sul posto il personale operante apprendeva di un uomo armato di pistola che dopo avere minacciato i banconisti, con le armi, si faceva aprire i cassetti delle due casse impossessandosi di tutto il contenuto, per poi darsi alla fuga.
Compreso immediatamente dalla descrizione trattarsi del pluripregiudicato S. S. 46 anni, visto poco prima dagli agenti, il personale della Squadra Investigativa si recava presso l’abitazione dell'uomo sorprendendolo all’esterno mentre stava per rincasare.
Sottoposto a perquisizione, il malvivente veniva trovato in possesso di due pistole giocattolo, senza tappo rosso, rispettivamente repliche di una semiautomatica Beretta 92 FS e di un revolver Colt Detective Special, di una somma di denaro, in banconote di diverso taglio, circa 400 euro, introdotta alla rinfusa nelle tasche unitamente a due scontrini POS relativi alla Farmacia da poco rapinata.
Dopo gli adempimenti di rito, il rapinatore è stato associato presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, dovendo rispondere del delitto di rapina pluriaggravata.