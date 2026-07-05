Acireale, schianto all'alba: Ford Fiesta distrugge il gabbiotto della Polizia Locale, giovane ferito

ACIREALE – Pauroso incidente stradale all'alba di oggi, domenica 5 luglio, ad Acireale. Erano circa le 5 del mattino quando una Ford Fiesta, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo lungo via Cristoforo Colombo.

Secondo le prime informazioni, l'auto è uscita dalla propria traiettoria andando a schiantarsi contro il gabbiotto della Polizia Locale, utilizzato come punto di pronto intervento.

L'impatto è stato particolarmente violento: la struttura è stata completamente divelta, mentre la vettura ha proseguito la sua corsa terminando in testacoda contro il guardrail.

Le immagini scattate sul posto mostrano i pesanti danni riportati dalla Ford Fiesta, con la parte anteriore completamente distrutta, gli airbag entrati in funzione e numerosi detriti sparsi sull'asfalto.

Il giovane conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione del mezzo incidentato, la strada è stata temporaneamente chiusa in direzione della SS114.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.