Acireale, sequestrate 4 mila tra maschere e costumi di carnevale

La Guardia di Finanza ha sequestrato, in diversi magazzini gestiti da imprenditori cinesi, circa 4 mila tra maschere e costumi di carnevale.Tra i prodotti irregolari esposti per la vendita sono stati...

La Guardia di Finanza ha sequestrato, in diversi magazzini gestiti da imprenditori cinesi, circa 4 mila tra maschere e costumi di carnevale.

Tra i prodotti irregolari esposti per la vendita sono stati rinvenuti maschere, costumi, giocattoli e trucchi non conformi agli standard di legge a tutela della salute, della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente. In particolare, la maggior parte degli articoli sequestrati risultava priva della marcatura Ce, delle previste indicazioni sulla loro composizione, qualità e origine; un’altra parte dei prodotti, invece, recava una marcatura Ce ingannevole, costituita da un’etichetta asportabile e, soprattutto, quelli destinati anche ai bimbi minori di tre anni, erano del tutto privi di informazioni sui materiali utilizzati nella fabbricazione. Inoltre, nel corso delle ispezioni dei magazzini sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro anche altri prodotti di uso comune privi dei normali standard di sicurezza, costituiti da oltre 100 mila dispositivi elettrici. Il valore complessivo della merce irregolare sottoposta a sequestro è stimabile in oltre 22 mila euro e sono in corso accertamenti volti a risalire la filiera di distribuzione per individuare, a monte, i produttori che hanno aggirato le previste regole di immissione in commercio.

I rappresentanti legali delle società e i titolari delle ditte sottoposte a controllo sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.

FONTE