ACIREALE, SEQUESTRATI ALLEVAMENTO E CASEIFICIO: TOTALMENTE ABUSIVO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale e della locale Stazione, con il supporto del personale medico veterinario dell’ASP di Catania, hanno proceduto al controllo di un allevamento ovi-caprino ed equino.

In particolare è stato appurato che l’allevamento in questione era totalmente privo di ogni autorizzazione e che, nel terreno di pertinenza, insisteva anche un laboratorio per la lavorazione e la produzione di prodotti caseari.

Nel corso dell’attività pertanto gli operanti, ognuno per la parte di competenza, hanno proceduto al sequestro amministrativo del laboratorio in questione al cui interno erano custoditi circa 20 chilogrammi di formaggi, di 140 capi ovi-caprini e 4 equidi tutti privi di contrassegno identificativo nonché, ancora, effettuato un prelievo ematico agli animali ai fini della profilassi della brucellosi e, conseguentemente, contestati illeciti amministrativi per complessivi euro 17.500 nei confronti della proprietaria, una 52enne di Aci Catena.