ACIREALE, SEQUESTRATI ARTICOLI CONTRAFFATTI AL CONCERTO DI ALESSANDRA AMOROSO: DENUNCIATI 11 VENDITORI ABUSIVI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione del concerto della cantante Alessandra Amoroso presso il Pal’Art di Acireale (CT), hanno svolto un servizio a contrasto della contraffazione dei marchi registrati.

In particolare, le Fiamme Gialle della Tenenza di Acireale hanno sottoposto a controllo 11 soggetti tutti di origine napoletana che, nei pressi del palazzetto, vendevano agli avventori gadget che riproducevano il volto e il logo dell’artista.

All’esito delle attività, finalizzate a verificare l’origine dei prodotti messi in vendita e la loro conformità agli standard di sicurezza, i Finanzieri di Acireale hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore

.

I soggetti sono stati pertanto denunciati alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione e i prodotti illeciti commercializzati sono stati sottoposti a sequestro.

L’attività eseguita si inserisce in un più ampio piano di servizi, a tutela del diritto d’autore e di contrasto alla contraffazione, predisposti dalla Tenenza di Acireale in occasione di importanti concerti organizzati nel territorio acese e che, negli ultimi sei mesi, ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 31 persone per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale.