ACIREALE, SEQUESTRATI ARTICOLI CONTRAFFATTI AL CONCERTO DI CLAUDIO BAGLIONI: DENUNCIATO

I Finanzieri del comando provinciale di Catania, in occasione del concerto del cantante Claudio Baglioni al Pal’Art di Acireale, hanno svolto un servizio a contrasto della contraffazione dei marchi registrati.

In particolare, le Fiamme Gialle della tenenza di Acireale hanno sottoposto a controllo un soggetto palermitano che, nei pressi del palazzetto, vendeva agli avventori gadget che riproducevano il volto e il logo dell’artista.

All’esito delle attività, finalizzate a verificare l’origine dei prodotti messi in vendita e la loro conformità agli standard di sicurezza, i Finanzieri di Acireale hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore.

Il soggetto è stato pertanto denunciato alla locale autorità giudiziaria per il reato di contraffazione e i prodotti illeciti commercializzati sono stati sottoposti a sequestro.

L’attività eseguita si inserisce in un più ampio piano di servizi, a tutela del diritto d’autore e di contrasto alla contraffazione, predisposti dalla tenenza di Acireale in occasione di importanti concerti organizzati nel territorio acese e che, negli ultimi sei mesi, ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di 20 persone per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale.