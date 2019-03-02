ACIREALE: SOSPESE LE RICERCHE DI ENRICO NELLE ACQUE DI SANTA MARIA LA SCALA

Sono state sospese le ricerche, da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto di Catania, del giovane Enrico Cordella, di cui da ben sei giorni non si hanno più notizie.I...

Sono state sospese le ricerche, da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto di Catania, del giovane Enrico Cordella, di cui da ben sei giorni non si hanno più notizie.

Il 22enne, insieme alla fidanzata Margherita Quattrocchi, 21 anni e Lorenzo D’Agata, 27 anni, sono le tre vittime della tragedia avvenuta al molo di Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale.

I corpi di Margherita e Lorenzo sono stati restituiti il giorno dopo, a distanza di alcune ore da quanto accaduto, quello di Enrico, invece, è ancora a mare aperto, chissà dove.

Secondo il protocollo, le ricerche vanno sospese dopo tre giorni, ma questa decisione indegna molti, soprattutto i familiari. La madre, Antonella, disperata, intervistata ai microfoni di Rei Tv, in lacrime chiede aiuto: “Ha freddo, voglio che mio figlio torni a casa”.

Le ricerche del corpo del giovane sono state effettuate dai sub volontari e dai pescatori della comunità marinara della frazione acese, a seguito dell’appello dei giorni scorsi di padre Francesco e del fratello di Enrico. Sui social, intanto, diversi i post condivisi da migliaia di utenti che chiedono di annullare qualsiasi protocollo e di ascoltare soltanto il grido disperato di una madre.