ACIREALE. SPACCIAVA DROGA NELLA SUA ABITAZIONE: ARRESTATO UN PREGIUDICATO ACESE.

I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 29enne, responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Nell’ambito del costante controllo del territorio, finalizzato al contrasto e alla prevenzione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri, in transito lungo la via Jacopone da Todi, veniva attirata da un 25enne, che si aggirava in quella zona con fare sospetto.

I militari hanno immediatamente proceduto al controllo del giovane, rinvenendo una dose di crack occultata tra gli indumenti. Gli accertamenti condotti nell’immediato hanno permesso di identificare il pusher da cui il giovane aveva appena acquistato la sostanza stupefacente e, pertanto, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione di quest’ultimo.

Qui, dopo un’accurata ricerca, i Carabinieri hanno trovato 100 dosi di cocaina e 39 di crack nascoste nel bagno, per un totale complessivo di 40 grammi di sostanze stupefacenti, nonché il materiale di confezionamento della droga da vendere al dettaglio, un bilancino di precisione e la somma di €. 125,00, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza, dove permane dopo la convalida.