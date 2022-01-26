ACIREALE: SPARA DALLA FINESTRA SEMINANDO IL PANICO, DENUNCIATO 32ENNE

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Acireale, collaborati da Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Acireale, hanno indagato in stato di libertà un giovane, gravemente indiziato d...

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Acireale, collaborati da Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Acireale, hanno indagato in stato di libertà un giovane, gravemente indiziato dei reati di esplosione pericolose e procurato allarme.

Intorno alle ore 09,30, presso la Sala Operativa del Commissariato sono giunte diverse segnalazioni relative a un uomo che, nei pressi di Piazza Dante, aveva esploso numerosi colpi di pistola in direzione della strada.

Immediatamente, personale dipendente del Commissariato è intervenuto sul luogo, normalmente molto frequentato, dove gli agenti hanno raccolto informazioni che confermavano quanto prima segnalato: poco prima, un giovane si era affacciato dal balcone di un edificio della zona e, impugnando una grossa pistola, aveva esploso alcuni colpi verso la strada.

Gli spari avevano allarmato i residenti e i passanti, generando il panico e l’improvviso svuotamento della piazza.

I poliziotti hanno individuato il luogo da cui erano stati esplosi i colpi e identificato il presunto autore in un trentaduenne incensurato, mentre sul posto è intervenuto anche un equipaggio dei Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Acireale.

A questo punto, il personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri si sono portati a ridosso della porta d’ingresso dell’appartamento dal quale erano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco, e, agendo con circospezione, si sono fatti aprire la porta d’ingresso.

L’uomo che si trovava nell’abitazione ha ammesso di avere sparato in direzione della strada, utilizzando una pistola giocattolo, replica di un modello Beretta in dotazione alle Forze di Polizia.

Infatti, nel corso della perquisizione domiciliare, il personale operante ha rinvenuto una pistola giocattolo a salve, priva del tappo rosso, marca “BRUNI” modello 92, cal. 9 PAK, completa di cartucce, utilizzata poco prima dall’uomo per esplodere i colpi.

Il giovane è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato a cura dei Poliziotti e dei Carabinieri intervenuti; qui è stato deferito per i reati di esplosione pericolose e procurato allarme.