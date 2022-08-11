ACIREALE. UCCIDE A BASTONATE UN CUCCIOLO DI CANE, DENUNCIATO UN 77ENNE

Avrebbe ucciso a bastonate un cucciolo di pastore maremmano in un fondo agricolo ad Aci Platani. Per questo la polizia di Acireale, nel catanese, ha denunciato un 77enne e strappato dalla stessa sorte...

A dare l'allarme sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena dai balconi di alcune abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i veterinari dell’Asp.

Sulla vicenda è intervenuto il Coordinamento provinciale di Catania del Partito animalista italiano: "Quello che è successo nelle scorse ore ad Aci Platani - dice Patrick Battipaglia, dirigente del Pai - ci lascia interdetti. Un gesto assolutamente folle di una crudeltà inimmaginabile. Un atto brutale che noi condanniamo fermamente".

Fonte www.adnkronos.com