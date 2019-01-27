ACIREALE: VASTO INCENDIO IN UN DEPOSITO DI CAMION

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata nel primo pomeriggio di oggi, per un vasto incendio in un deposito di camion in via Colombo, nella zona commerciale di Acireale.Giun...

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata nel primo pomeriggio di oggi, per un vasto incendio in un deposito di camion in via Colombo, nella zona commerciale di Acireale.

Giunta sul posto la squadra operativa del distaccamento di Acireale, si è trovata ad affrontare un vasto incendio che riguardava un container, una motrice di un autoarticolato ed un deposito legname e materiale vario.

L’incendio è stato subito circoscritto e sono stati salvaguardati gli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Sul post sono intervenute diverse unità operative del 115. Sul posto anche i carabinieri, polizia locale e personale sanitario. Indagini in corso sulle origini del rogo.