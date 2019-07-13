95047

ACIREALE, VIGILE URBANO AGGREDITO DA AUTOMOBILISTA

A cura di Redazione Redazione
13 luglio 2019 09:02
L’episodio è accaduto ieri pomeriggio in corso Umberto.

Secondo una prima ricostruzione, il vigile urbano avrebbe avuto un pesante litigio con un automobilista a causa di un parcheggio.

L’ira di quest’ultimo però ha raggiunto l’apice, portandolo a colpire con una sportellata il vigile.

Subito dopo, l’aggressore è scappato.

Nel frattempo, l'agente della polizia è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove è stato sottoposto a esami diagnostici.

Sul posto da poco è arrivato anche il sindaco di Acireale Stefano Alì per accertarsi sulle condizioni del dipendente comunale.

