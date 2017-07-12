ACIREALE:CROLLO DUOMO, IL BIMBO SI È SVEGLIATO DAL COMA

La notizia attesa da tutti è arrivata."Si è svegliato" il bambino di un anno ricoverato nel reparto rianimazione del Policlinico di Messina dopo essere rimasto ferito sabato scorso insieme ad un 30enn...

"Si è svegliato" il bambino di un anno ricoverato nel reparto rianimazione del Policlinico di Messina dopo essere rimasto ferito sabato scorso insieme ad un 30enne disabile nel Duomo della cittadina dal crollo di un pezzo di intonaco durante un matrimonio. Lo ha reso noto in un comunicato nel quale la Diocesi esprime "rammarico e dispiacere" per l'accaduto, il vescovo di Acireale, Mons.Antonino Raspanti dopo averlo appreso dalla madre del piccolo.

Quest'ultima ha anche riferito che i medici "hanno staccato i macchinari". "Una notizia che riempie di gioia non solo il vescovo - ha commentato - ma l'intera comunità diocesana". Nella nota si sottolinea che "La diocesi in ogni caso - smentendo voci denigratorie - non è mai venuta meno al proprio dovere di provvedere al restauro e messa in sicurezza dei tanti edifici di culto".