ACITREZZA: 14ENNE SI FERISCE SU FARAGLIONE, SALVO - FOTO

L'equipaggio di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Catania ha salvato nel primo pomeriggio un ragazzo di 14 anni che, nel tentativo di arrampicarsi su uno dei faraglioni d Acitrezza (Catania), si è ferito cadendo dalla parete rocciosa. Il ragazzo, che aveva trovato una posizione sicura in attesa dei soccorsi, è stato messo in sicurezza e su una barella è stato tirato con l'ausilio del verricello a bordo dell'elicottero, che lo ha poi portato nell'ospedale Cannizzaro.

Ad intervenire è stato un elicottero AB 412 in servizio presso il Reparto Volo su richiesta della Guardia Costiera. Sul posto, allertati dalla Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania, oltre all'equipaggio dell'elicottero, è intervenuto anche anche personale del Nucleo sommozzatori di Catania.

Il ragazzo ha riportato escoriazioni e una frattura al bacino per la quale non si è reso necessario il ricovero. Trattato nel trauma center, sarà trattenuto in Osservazione Breve Intensiva per 24-48 ore.