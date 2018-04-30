95047

ACITREZZA: Proseguono le ricerche del sub disperso - FOTO

ACITREZZA: Proseguono le ricerche del sub disperso - FOTO

A cura di Redazione Redazione
30 aprile 2018 15:47
ACITREZZA: Proseguono le ricerche del sub disperso - FOTO -
Dintorni
Condividi

Proseguono le ricerche del sub disperso.

Le ricerche del sub disperso ad Acitrezza sono riprese oggi alle 7:00 con l'impiego di Unità Navali dei Vigili del Fuoco e del personale dei Nuclei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania e Reggio Calabria.

Le attività di ricerca sono condotte anche con l'impiego del "ROV" Perseo. Al momento personale sommozzatore VVF e ROV sono in porto ad Acitrezza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047