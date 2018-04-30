ACITREZZA: Proseguono le ricerche del sub disperso - FOTO

Proseguono le ricerche del sub disperso.

Le ricerche del sub disperso ad Acitrezza sono riprese oggi alle 7:00 con l'impiego di Unità Navali dei Vigili del Fuoco e del personale dei Nuclei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania e Reggio Calabria.

Le attività di ricerca sono condotte anche con l'impiego del "ROV" Perseo. Al momento personale sommozzatore VVF e ROV sono in porto ad Acitrezza.