ACITREZZA: RAGAZZO SCIVOLA DAGLI SCOGLI E FINISCE IN MARE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14,30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Acitrezza in seguito ad un incidente che ha visto protagonista un ragazzo, scivolato sugli scogli e finito in mare.

Sul posto i vigili del fuoco del nucleo elisoccorritori con il supporto di due gommoni del distaccamento di Catania e di Acireale

Al momento non si conoscono le condizioni del ragazzo

IN AGGIORNAMENTO