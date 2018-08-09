95047

ACITREZZA: RAGAZZO SCIVOLA DAGLI SCOGLI E FINISCE IN MARE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

ACITREZZA: RAGAZZO SCIVOLA DAGLI SCOGLI E FINISCE IN MARE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

A cura di Redazione Redazione
09 agosto 2018 14:49
ACITREZZA: RAGAZZO SCIVOLA DAGLI SCOGLI E FINISCE IN MARE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO -
Dintorni
Condividi

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14,30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Acitrezza in seguito ad un incidente che ha visto protagonista un ragazzo, scivolato sugli scogli e finito in mare.

Sul posto i vigili del fuoco del nucleo elisoccorritori con il supporto di due gommoni del distaccamento di Catania e di Acireale

Al momento non si conoscono le condizioni del ragazzo

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047