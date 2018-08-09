ACITREZZA: RAGAZZO SCIVOLA DAGLI SCOGLI E FINISCE IN MARE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
09 agosto 2018 14:49
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14,30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Acitrezza in seguito ad un incidente che ha visto protagonista un ragazzo, scivolato sugli scogli e finito in mare.
Sul posto i vigili del fuoco del nucleo elisoccorritori con il supporto di due gommoni del distaccamento di Catania e di Acireale
Al momento non si conoscono le condizioni del ragazzo
IN AGGIORNAMENTO