ACITREZZA: Ricerche sub disperso sospese per avverse condizioni meteo marine

Le ricerche del sub disperso ad Acitrezza sono state sospese per avverse condizioni meteo-marine. Riprenderanno appena possibile. Le operazioni avevano preso il via ieri , all’alba, in seguito ad una segnalazione di un sub di 56 anni disperso ad Acitrezza, in zona Faraglioni. Pare che l’uomo fosse un sub esperto e che fosse sceso intorno ai 70 metri.

Nel frattempo in giornata – prescindendo dalle condizioni meteo marine – arriverà, con il personale del Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, il “ROV”, una sofisticata strumentazione di ricerca subacquea.

AGGIORNAMENTO ORE 18

Le ricerche continuano.

Al momento, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, siamo impegnati con personale nautico e Unità Navali del Distaccamento VVF portuale di Catania e personale del Nucleo Sommozzatori VVF di Palermo.

In serata dovrebbe arrivare personale del Nucleo Sommozzatori VVF di Reggio Calabria, che è dotato di un apparecchiatura speciale per le attività di ricerca in mare.

