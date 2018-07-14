ACITREZZA: STREET FOOD SUMMER EDITION – LE FOTO

E’ partito ad Aci Trezza, il borgo marinaro immortalato ne “I Malavoglia”, al Porto Nuovo lo “Street Food Summer Edition”. Il festival enogastronomico che porterà nella riviera dei Ciclopi i protagon...

E’ partito ad Aci Trezza, il borgo marinaro immortalato ne “I Malavoglia”, al Porto Nuovo lo “Street Food Summer Edition”. Il festival enogastronomico che porterà nella riviera dei Ciclopi i protagonisti siciliani ed internazionali dello street food. Il Porto Nuovo si trasformerà in un epicentro di conviviali e folklore per valorizzare il cibo di strada: informale, gourmet, divertente, tipico, gustoso e conviviale.

Tra le specialità che saranno preparate negli stand allestiti nel villaggio ci saranno gli arancini di pesce, lo gnocco fritto, le tigelle ripiene, le polpettine di salsicce e patate, la caponata di tonno, i toast dolci e salati, il tutto servito in formula “street”. Non meno importante il beverage. Oltre a numerose qualità di birra saranno presenti anche i vini, i liquori e i distillati della migliore tradizione siciliana. All’interno del circuito di stand ci saranno quattro casse dove il visitatore potrà effettuare un cambio euro-denaro, l’unica moneta valida all’interno del villaggio. Ufficializzati gli orari: venerdì 13 luglio alle 17:30 taglio del nastro e apertura fino a tarda notte, sabato 14 luglio dalle ore 17:30 a chiusura e domenica 15 luglio dalle ore 11:00 fino a chiusura.

Street Food Summer Edition è anche musica e spettacolo. Il 13 luglio tra gli stand si aggirerà Davidekyo che con le sue video-interviste porterà il suo buonumore. Su tutto il percorso sono previsti eventi di musica live, esibizioni di danza, dj set.

Il villaggio, allestito allo Street Food Summer Edition, sarà il cuore vitale in cui troveranno spazio le espressioni più autentiche di un territorio, quello isolano, che è un mix di culture complesse e affascinanti, un intreccio di popolazioni lontane e diverse che hanno segnato la storia del Mediterraneo e da cui la Sicilia eredita l’arte, le tradizioni, i sapori, gli odori e l’anima.

Street Food Summer Edition è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Infoline 0957167186.