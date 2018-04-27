ACITREZZA: Sub disperso, ricerche di Guardia Costiera e Vigili del fuoco - Aggiornamento
AGGIORNAMENTO ORE 18Le ricerche continuano.Al momento, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, siamo impegnati con personale nautico e Unità Navali del Distaccamento VVF portuale di Catania e personal...
AGGIORNAMENTO ORE 18
Le ricerche continuano.
Al momento, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, siamo impegnati con personale nautico e Unità Navali del Distaccamento VVF portuale di Catania e personale del Nucleo Sommozzatori VVF di Palermo.
In serata dovrebbe arrivare personale del Nucleo Sommozzatori VVF di Reggio Calabria, che è dotato di un apparecchiatura speciale per le attività di ricerca in mare.
A seguito di segnalazione della Guardia Costiera, dalle 5,30 di oggi, è in corso la ricerca di un sub disperso ad Acitrezza, in zona Faraglioni.
Il sub si era immerso con le bombole nel mare di Acitrezza, vicino la zona dei Faraglioni, ed è disperso dalla notte scorsa.
L’allarme è stato da amici che non lo hanno visto risalire.
Sul posto sta operando personale del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco e personale l’unità navale del distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco di Catania.