ACITREZZA: Sub disperso, ricerche di Guardia Costiera e Vigili del fuoco - Aggiornamento

27 aprile 2018 18:23
AGGIORNAMENTO ORE 18

Le ricerche continuano.

Al momento, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, siamo impegnati con personale nautico e Unità Navali del Distaccamento VVF portuale di Catania e personale del Nucleo Sommozzatori VVF di Palermo.

In serata dovrebbe arrivare personale del Nucleo Sommozzatori VVF di Reggio Calabria, che è dotato di un apparecchiatura speciale per le attività di ricerca in mare.

 

A seguito di segnalazione della Guardia Costiera, dalle 5,30 di oggi, è in corso la ricerca di un sub disperso ad Acitrezza, in zona Faraglioni.

Il sub si era immerso con le bombole nel mare di Acitrezza, vicino la zona dei Faraglioni, ed è disperso dalla notte scorsa.

L’allarme è stato da amici che non lo hanno visto risalire.

Sul posto sta operando personale del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco e personale l’unità navale del distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco di Catania.

 

 

