ACQUA ALTA A VENEZIA, UNA DONNA CAMMINA SENZA VESTITI PER LA CALLE ALLAGATA: LA FOTO DIVENTA UN SIMBOLO

Le immagini di Venezia completamente sommersa dall’acqua alta – che ha raggiunto il livello record di 1,86 metri – hanno fatto il giro del mondo ma a diventare virale in Rete è la foto di una donna ve...

A cura di Redazione 13 novembre 2019 20:40

Condividi