ACQUA ALTA A VENEZIA, UNA DONNA CAMMINA SENZA VESTITI PER LA CALLE ALLAGATA: LA FOTO DIVENTA UN SIMBOLO
Le immagini di Venezia completamente sommersa dall’acqua alta – che ha raggiunto il livello record di 1,86 metri – hanno fatto il giro del mondo ma a diventare virale in Rete è la foto di una donna vestita di tutto punto che cammina nuda dalla vita in giù per una calle allagata, tenendo alti in mano gli stivali e i pantaloni che – evidentemente – non voleva rovinare.
La scena, immortalata da un fotoreporter dell’Ansa, è già stata ribattezzata come l’immagine simbolo di questo evento straordinario e sui social circola al grido di “siamo rimasti così, in mutande“.