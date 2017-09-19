Oggi il Ministero della salute lancia l’allarme indicando i lotti, il produttore ed il nome dell’acqua minerale naturale interessata dal richiamo dal mercato europeo e non solo. Si tratta di diversi l...

Oggi il Ministero della salute lancia l’allarme indicando i lotti, il produttore ed il nome dell’acqua minerale naturale interessata dal richiamo dal mercato europeo e non solo. Si tratta di diversi lotti dell’ Acqua Effervescente Naturale Cutolo Rionero e Acqua Effervescente Naturale Blues commercializzata da Fonte Cutolo Rionero in Vulture SrL nelle bottiglie da 1,5 PET/X6 Bottiglie e 1L PET/X12 Bottiglie.

Ecco i numeri di lotto interessati:

LR7248C

LR7249C

LR7250C

LR7251C

LR7252C

LR7253C

LR7254C

LR7255C

Il ritiro è stato giustificato con la non conformità sanitaria: nel prodotto infatti sono state rilevate tracce di del batterio Pseudomonas aeruginosa, molto virulento ed ubiquitario, ma che non riesce a sostenere seri quadri patologici in soggetti immunocompetenti. A volte tuttavia se infetta il meato urinario può provocare infezioni estese, che possono causare la morte dei tessuti e il decesso per setticemia.

ACQUA MINERALE CON BATTERIO, SCATTA L'ALLERTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE