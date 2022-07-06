ACQUA PER PULIRE LA PIPÌ DEI CANI: SICILIA PIÙ VICINA ALL’OBBLIGO
Nel corso della seduta di oggi, l'Assemblea regionale siciliana ha iniziato l'esame del disegno di legge che ha per titolo "norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo".Uno degli...
Nel corso della seduta di oggi, l'Assemblea regionale siciliana ha iniziato l'esame del disegno di legge che ha per titolo "norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo".
Uno degli articoli già approvato dall'aula prevede l'obbligo per i proprietari di cani di portare, durante la passeggiata, oltre ai sacchetti per raccogliere gli escrementi anche una bottiglietta con acqua da versare nel punto in cui il cane ha fatto pipì.
Per l'entrata in vigore di questa norma bisognerà attendere l'approvazione definitiva del ddl. Oggil'Ars si riunirà alle 16, ma l'esame del ddl in aula riprenderà la prossima settimana.
Dopo una sentenza della Cassazione che risale al 2015, alcune amministrazioni comunali avevano emesso delle ordinanze in tal senso, ma l'obbligo non era ancora previsto da una specifica legge regionale. (ANSA).