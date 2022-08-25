95047

ADDIO A ENZO GARINEI, FAMOSO ATTORE DI TEATRO E CINEMA

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2022 10:06
News
È morto a 96 anni Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro e fratello di Pietro della celebre ditta Garinei e Giovannini, oltre che doppiatore.

In carriera realizzò più di 70 film e partecipato a molte commedie teatrali.

Esordì al cinema nel 1949, in Totò le Mokò, e con il Principe De Curtis, che fu per lui un maestro, realizzò diversi film.

Nel teatro leggero fu interprete di numerosi spettacoli di Garinei e Giovannini, come ad esempio Alleluja brava gente e Aggiungi un posto a tavola. In carriera anche ruoli in alcune serie televisive.

 

