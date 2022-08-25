ADDIO A ENZO GARINEI, FAMOSO ATTORE DI TEATRO E CINEMA

È morto a 96 anni Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro e fratello di Pietro della celebre ditta Garinei e Giovannini, oltre che doppiatore.In carriera realizzò più di 70 film e partecipato a mol...

A cura di Redazione 25 agosto 2022 10:06

