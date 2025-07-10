ADDIO A GIOVANNI MESSINA, IMPRENDITORE SIMBOLO DELL’INNOVAZIONE IN SICILIA: OGGI I FUNERALI A PATERNÒ

Si è spento Giovanni Messina, storico commerciante e fondatore di una delle più importanti aziende siciliane nel settore dell’informatica, dell’arredo per ufficio e dei sistemi di stampa e fotocopiatu...

Si è spento Giovanni Messina, storico commerciante e fondatore di una delle più importanti aziende siciliane nel settore dell’informatica, dell’arredo per ufficio e dei sistemi di stampa e fotocopiatura.

Con il suo lavoro, la sua visione imprenditoriale e l’impegno costante, è riuscito a costruire un’impresa diventata punto di riferimento per professionisti, aziende ed enti pubblici in tutta la Sicilia insieme alla sua famiglia h portato avanti.

Apprezzato non solo per le sue capacità professionali, ma anche e soprattutto per le sue doti umane, Messina lascia un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto: un uomo riservato, determinato, buono, generoso e profondamente legato al suo territorio.

I funerali si terranno oggi, giovedi 10 luglio 2025, alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Francesco all’Annunziata di Paternò.

Sarà l’occasione per l’ultimo saluto da parte di amici, collaboratori, clienti e di una comunità che lo ha sempre stimato.

La redazione di 95047 si unisce al dolore dei familiari, esprimendo profondo cordoglio alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari.