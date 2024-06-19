ADDIO A GIUSI ELIA: QUESTA MATTINA I FUNERALI A PATERNÒ

La comunità di Paternò è in lutto per la prematura scomparsa di Giusi Elia, avvenuta lo scorso 8 giugno 2024.Oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 11:00, presso la Chiesa SS Annunziata (Cappuccini), fam...

La comunità di Paternò è in lutto per la prematura scomparsa di Giusi Elia, avvenuta lo scorso 8 giugno 2024.

Oggi, mercoledì 19 giugno, alle ore 11:00, presso la Chiesa SS Annunziata (Cappuccini), familiari, amici e conoscenti si riuniranno per dare l'ultimo saluto a una donna che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti.

Giusi Elia, 53 anni, era un volto noto e amato nel settore della prima infanzia. La sua attività commerciale, dapprima situata in via Vittorio Emanuele e poi trasferita in via Emanuele Bellia, era più di un semplice negozio: era un punto di riferimento per molte famiglie di Paternò. Giusi non vendeva solo articoli per bambini, ma offriva supporto, consiglio e un sorriso che sapeva rassicurare e accogliere.

La dedizione di Giusi al suo lavoro era totale. Ogni cliente era per lei una persona speciale, e con ciascuno instaurava un rapporto fatto di gentilezza e premura. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, una ferita aperta nel tessuto sociale della città. La notizia della sua morte ha colpito tutti coloro che l'hanno conosciuta, suscitando un sentimento di incredulità e dolore.

Giusi Elia era molto più di una commerciante: era un'amica, una confidente, una presenza rassicurante per chiunque avesse bisogno di un consiglio o di un sostegno. La sua perdita lascia un'assenza palpabile che sarà difficile colmare. In molti, oggi, si ritroveranno a piangere non solo una professionista competente, ma una donna di straordinaria umanità.

Mentre la comunità di Paternò si prepara a darle l'ultimo saluto, il pensiero va ai suoi familiari, a cui va tutto il sostegno e l'affetto di chi ha condiviso con Giusi un pezzo di strada.