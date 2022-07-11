ADDIO A MELA PELLERITI, STASERA VEGLIA DI PREGHIERA. MARTEDÌ I FUNERALI

La comunità di Paternò è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mela Pelleriti.La donna , 56 anni è morta ieri notte a dare la triste notizia un post nella pagina social dell'associazione "San Biagi...

La donna , 56 anni è morta ieri notte a dare la triste notizia un post nella pagina social dell'associazione "San Biagio" :La nostra carissima presidente Mela Pelleriti ci ha lasciati. Siamo sopraffatti da tanto dolore e non ci sono parole che possano descrivere la perdita di una donna forte e sempre protesa verso il prossimo. Ad Antonio e Agnese tutto il nostro affetto.

Storica commerciante nel quartiere San Biagio, da un paio di anni ricopriva il ruolo di presidente dell'associazione e da sempre impegnata nel sociale.

La morte della signora Pelleriti ha suscitato vasto cordoglio, tantissimi i messaggi social in suo ricordo «Era una persona squisita. Lascia un grande vuoto»

Era una persona positiva, innamorata di Paternò e della sua gente. Ultimamente, nonostante le difficoltà della pandemia, lo aveva vista attiva e desideroso di proporre nuove iniziative, scrive Maria.

Tra le qualità della Pelleriti, anche la generosità: «Ha aiutato tante persone, era sempre con la mano tesa verso chi aveva bisogno – ricorda Francesca con commozione –. Per quanto mi riguarda, se ne va una grande persona».

I Funerali saranno celebrati martedì, 12 Luglio 2022 alle ore 10.30 nella parrocchia San Biagio, e saranno preceduti nella serata di oggi con inizio alle ore 20.30 da una veglia di preghiera.

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.